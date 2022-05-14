В США 9 человек ранены при стрельбе в супермаркете BNO News: в США 9 человек ранены при стрельбе в супермаркете

Фото David Crane/ZUMAPRESS.com

Стрельба произошла в супермаркете американского города Буффало. штат Нью-Йорк. По меньшей мере девять человек в результате происшествия получили ранения. Об этом сообщает телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и очевидцев.

По данным СМИ, в результате инцидента несколько человек погибли. Их точное число выясняется.

Предположительно, подозреваемый в стрельбе получил ранение, неизвестно, задержан ли он.

Ранее полиция США задержала 29-летнего мужчину, который подозревается в стрельбе во время шестого матча полуфинальной серии Восточной конференции между командами НБА «Милуоки» и «Бостон». ЧП произошло рядом с ареной баскетбольного клуба «Файсерв-форум» в Милуоки. Жертвами стрельбы стали две женщины и мужчина. Кроме того, два человека получили ранения. Они были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.