Несколько человек пострадали при стрельбе возле школы в США Несколько человек пострадали при стрельбе возле школы в штате Вирджиния в США

Фото David Crane/ZUMAPRESS.com

Стрельба произошла возле школьного стадиона в американском городе Манассас, штат Вирджиния. В результате ранения получили по меньшей мере три человека. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Известно, что во время стрельбы на стадионе проводился футбольный матч. Пострадавшие госпитализированы. Информация об их возрасте и состоянии не разглашается. Полиция в настоящее время изучает обстоятельства происшествия. Стрелок пока остаётся на свободе.

ABC отмечает, что это уже третий подобный случай стрельбы в США за последнюю неделю. 28 апреля около двадцати выстрелов прозвучали возле школьного стадиона в Чикаго, штат Иллинойс, когда там проходил бейсбольный матч. Тогда никто не пострадал. Кроме того, 25 апреля в Норт-Чарлстоне, штат Южная Каролина, эпизод со стрельбой также произошёл во время бейсбольного матча.

Также ранее сообщалось, что е менее 12 человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре американского города Колумбия, штат Южная Каролина.