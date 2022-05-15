Число жертв стрельбы в американском Буффало достигло 10 человек Buffalo News: число жертв стрельбы в американском Буффало достигло 10 человек

Фото Социальные сети

Число погибших в супермаркете американского города Буффало, где неизвестный мужчина в камуфляже устроил стрельбу, увеличилось до 10 человек. Об этом сообщает местное издание Buffalo News. Ранее СМИ сообщали о восьми жертвах происшествия.

По информации издания, ещё три человека получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое.

Ранее местная полиция сообщала, что подозреваемый в стрельбе был задержан. В свою очередь, телеканал NBC отнёс его к погибшим.

Согласно данным Buffalo News, стрелок был одет в камуфляжную форму и бронежилет, на голове у него былао каска. Для стрельбы он использовал автоматическую винтовку. При этом расправу он учинил не только в помещении супермаркета. Как сообщил изданию один из полицейских, пять тел были найдены на автостоянке.

Правоохранители в настоящее время выясняют мотивы произошедшего. По некоторым данным, у преступника с собой была видеокамера, не исключено, что он вёл прямую трансляцию в социальных сетях.