Власти назвали вероятную причину стрельбы в американском Буффало Полиция США предположила, что стрельба в Буффало могла произойти на почве расизма

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Правоохранительные органы США предполагают, что стрельба в городе Буффало, в результате которой погибли 10 человек, произошла на почве расовой ненависти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По имеющимся данным, из десяти убитых и троих раненых при инциденте в супермаркете одиннадцать человек были афроамериканцами. При этом сам стрелок — белый мужчина.

У нас в распоряжении есть свидетельства, которые указывают на то, что в предполагаемых действиях присутствовал некоторый расистский компонент, — сказал один из чиновников.

Инцидент произошёл в субботу, 14 мая, в супермаркете города Буффало, штат Нью-Йорк. Неизвестный мужчина, одетый в камуфляжную форму, бронежилет и каску, открыл стрельбу из автоматической винтовки. В результате 10 человек погибли, ещё трое получили ранение. Состояние двух из них оценивается как критическое.