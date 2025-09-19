«Интервидение-2025»
19 сентября 2025

Обалденные зразы из картофеля с минтаем — сочные шарики для быстрого ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зразы из картофеля с минтаем — это невероятно нежное и сытное блюдо, которое идеально подойдет для семейного ужина. Хрустящая картофельная корочка снаружи и сочная рыбная начинка внутри создают гармоничный вкус, который понравится и взрослым, и детям. Это блюдо готовится просто, но выглядит очень аппетитно и станет настоящим украшением вашего стола.

Вам понадобится: 500 г картофеля, 300 г филе минтая, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель отварите до готовности, разомните в пюре. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, замесите тесто. Минтай отварите, разомните вилкой. Лук обжарьте до золотистого цвета, смешайте с рыбой. Сформируйте из картофельного теста лепешки, выложите начинку, защипните края. Обжарьте зразы на разогретом масле до румяной корочки с двух сторон. Подавайте со сметаной или зеленым салатом.

