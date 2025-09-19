Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 11:00

Рагу из минтая в сметанном соусе: покорит даже тех, кто равнодушен к рыбе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рагу из минтая в сметанном соусе: покорит даже тех, кто обычно равнодушен к рыбе. Соус настолько вкусный, что его действительно захочется съесть до последней капли! Идеальная пара для этого блюда — воздушное картофельное пюре.

Ингредиенты

  • Филе минтая, хека или трески — 500 г
  • Сметана 15% — 240 г
  • Мука — 1 ст. л. (15 г)
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Вода — 70 мл
  • Масло подсолнечное — для жарки
  • Укроп свежий — небольшой пучок
  • Соль, перец черный, специи для рыбы — по вкусу

Приготовление

  1. Лук и морковь нарежьте кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Рыбу нарежьте кусочками, добавьте к овощам и обжарьте на сильном огне до испарения влаги. Посолите, поперчите, добавьте специи.
  2. Смешайте сметану, муку, измельченный чеснок и воду. Залейте рыбу соусом, тушите под крышкой на медленном огне 10 минут. В конце добавьте рубленый укроп. Подавайте с картофельным пюре. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.

минтай
рыба
рагу
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
