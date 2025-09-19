Рагу из минтая в сметанном соусе: покорит даже тех, кто равнодушен к рыбе

Рагу из минтая в сметанном соусе: покорит даже тех, кто обычно равнодушен к рыбе. Соус настолько вкусный, что его действительно захочется съесть до последней капли! Идеальная пара для этого блюда — воздушное картофельное пюре.
Ингредиенты
- Филе минтая, хека или трески — 500 г
- Сметана 15% — 240 г
- Мука — 1 ст. л. (15 г)
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Вода — 70 мл
- Масло подсолнечное — для жарки
- Укроп свежий — небольшой пучок
- Соль, перец черный, специи для рыбы — по вкусу
Приготовление
- Лук и морковь нарежьте кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Рыбу нарежьте кусочками, добавьте к овощам и обжарьте на сильном огне до испарения влаги. Посолите, поперчите, добавьте специи.
- Смешайте сметану, муку, измельченный чеснок и воду. Залейте рыбу соусом, тушите под крышкой на медленном огне 10 минут. В конце добавьте рубленый укроп. Подавайте с картофельным пюре. Приятного аппетита!
