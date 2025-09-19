Рагу из минтая в сметанном соусе: покорит даже тех, кто равнодушен к рыбе

Рагу из минтая в сметанном соусе: покорит даже тех, кто равнодушен к рыбе

Рагу из минтая в сметанном соусе: покорит даже тех, кто обычно равнодушен к рыбе. Соус настолько вкусный, что его действительно захочется съесть до последней капли! Идеальная пара для этого блюда — воздушное картофельное пюре.

Ингредиенты

Филе минтая, хека или трески — 500 г

Сметана 15% — 240 г

Мука — 1 ст. л. (15 г)

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Вода — 70 мл

Масло подсолнечное — для жарки

Укроп свежий — небольшой пучок

Соль, перец черный, специи для рыбы — по вкусу

Приготовление

Лук и морковь нарежьте кубиками и обжарьте на масле до мягкости. Рыбу нарежьте кусочками, добавьте к овощам и обжарьте на сильном огне до испарения влаги. Посолите, поперчите, добавьте специи. Смешайте сметану, муку, измельченный чеснок и воду. Залейте рыбу соусом, тушите под крышкой на медленном огне 10 минут. В конце добавьте рубленый укроп. Подавайте с картофельным пюре. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.