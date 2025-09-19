Пьяная «шаманка» устроила танцы с бубнами, чтобы задобрить сотрудников ДПС 61-летняя жительница Красноярска села пьяной за руль и устроила танцы с бубнами

В Абинске сотрудники ДПС остановили нетрезвую 61-летнюю жительницу Красноярска в костюме шаманки и с бубном, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Ее автомобиль застрял в придорожной канаве. Женщина, облаченная в необычное одеяние, пыталась безуспешно выехать.

По данным МВД, она прибыла в город к сестре с намерением провести обряд и перед дорогой употребила алкоголь, чтобы, по ее словам, обрести «ритуальную силу». В итоге машину занесло, и женщина съехала с трассы. Позже она попыталась сгладить вину и избежать наказания, устроив для инспекторов импровизированный обряд.

В отношении женщины составили административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. — NEWS.ru). Авто поместили на спецстоянку, — говорится в сообщении.

Ранее в Ростовской области задержали пенсионера, который переоделся в форму инспектора ДПС и останавливал машины на трассе возле Шахт. Его быстро разоблачили, так как на мужчине была старая форма. Пенсионер признался, что выпил литр водки. Вскоре на место прибыли настоящие полицейские и отвезли нарушителя в отделение для установления личности.