Роман Моники Беллуччи и Тима Бертона завершился Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались после двух лет отношений

Итальянская актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон прекратили свои отношения, сообщает ANSA. Пара публично сообщила о принятом решении журналистам.

Мы решили расстаться с огромным уважением и взаимной симпатией, — заявили знаменитости.

Роман Беллуччи и Бертона продолжался два года. Впервые об их отношениях стало известно в марте 2023 года. В конце июня того же года актриса официально подтвердила свой роман с режиссером, открыто признавшись ему в любви.

До отношений с Бертоном Моника Беллуччи была замужем дважды: за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. Тим Бертон ранее состоял в отношениях с танцовщицей и моделью Лизой Мэри, которые продлились 13 лет, и провел столько же времени с актрисой Хеленой Бонэм Картер.

