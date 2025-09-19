Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 13:42

Роман Моники Беллуччи и Тима Бертона завершился

Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались после двух лет отношений

Актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон Актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон Фото: Vincenzo Landi/Global Look Press

Итальянская актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон прекратили свои отношения, сообщает ANSA. Пара публично сообщила о принятом решении журналистам.

Мы решили расстаться с огромным уважением и взаимной симпатией, — заявили знаменитости.

Роман Беллуччи и Бертона продолжался два года. Впервые об их отношениях стало известно в марте 2023 года. В конце июня того же года актриса официально подтвердила свой роман с режиссером, открыто признавшись ему в любви.

До отношений с Бертоном Моника Беллуччи была замужем дважды: за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. Тим Бертон ранее состоял в отношениях с танцовщицей и моделью Лизой Мэри, которые продлились 13 лет, и провел столько же времени с актрисой Хеленой Бонэм Картер.

Ранее 19-летняя дочь Беллуччи Дева Кассель снялась для французского журнала Elle. Наследница знаменитостей примерила несколько романтичных образов. Так, на одном из кадров она позировала в прозрачном платье и белом бра.

