Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 13:45

В России поставили точку в вопросе о снижении цен на бензин

Маркетолог Александрова призвала не ждать снижения цен на бензин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Снижения цен на бензин в России ждать не стоит, заявила NEWS.ru маркетолог, преподаватель СПбГИК кандидат наук Надежда Александрова. По ее словам, для насыщения внутреннего рынка уже применяются меры в виде переброски топлива между регионами, использования запасов и ограничения экспорта.

Эксперты прогнозируют, что пик давления на цены придется на сентябрь, когда высокий сезонный спрос начнет спадать. Ситуация стабилизируется, когда заводы вернутся к нормальной загрузке, а на рынок выйдут накопленные резервы. Власти и компании уже перебрасывают бензин между регионами, используют запасы и ограничивают экспорт, чтобы насытить внутренний рынок. Однако резкого снижения цен ждать не стоит: даже при стабилизации поставок бензин останется дороже, чем в начале года, — пояснила Александрова.

Она добавила, что в осенний и предновогодний периоды прогнозируется умеренный рост цен в пределах 1–2,5% в зависимости от марки топлива и региона. По мнению эксперта, резкие скачки возможны лишь в случае новых аварий на нефтеперерабатывающих заводах или сильного ослабления национальной валюты.

Прогноз на осень и предновогодний период умеренный: возможен рост в пределах 1–2,5%, в зависимости от марки и региона. Резкие скачки возможны только при новых авариях на НПЗ или сильном падении курса рубля. В остальном рынок движется к равновесию, но инфляционное давление никуда не исчезает. Для автомобилистов это означает постепенный рост расходов на заправку, а для бизнеса — удорожание логистики и доставки товаров. Дешевого бензина в обозримом будущем ждать не стоит, — резюмировала Александрова.

Ранее сообщалось, что более чем в 10 регионах России зафиксированы перебои с бензином. По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, дефицит высокооктанового топлива вызван дисбалансом между производственными мощностями и спросом, сезонными факторами и другими причинами.

бензин
Россия
автомобилисты
прогнозы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.