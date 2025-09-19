В России поставили точку в вопросе о снижении цен на бензин Маркетолог Александрова призвала не ждать снижения цен на бензин

Снижения цен на бензин в России ждать не стоит, заявила NEWS.ru маркетолог, преподаватель СПбГИК кандидат наук Надежда Александрова. По ее словам, для насыщения внутреннего рынка уже применяются меры в виде переброски топлива между регионами, использования запасов и ограничения экспорта.

Эксперты прогнозируют, что пик давления на цены придется на сентябрь, когда высокий сезонный спрос начнет спадать. Ситуация стабилизируется, когда заводы вернутся к нормальной загрузке, а на рынок выйдут накопленные резервы. Власти и компании уже перебрасывают бензин между регионами, используют запасы и ограничивают экспорт, чтобы насытить внутренний рынок. Однако резкого снижения цен ждать не стоит: даже при стабилизации поставок бензин останется дороже, чем в начале года, — пояснила Александрова.

Она добавила, что в осенний и предновогодний периоды прогнозируется умеренный рост цен в пределах 1–2,5% в зависимости от марки топлива и региона. По мнению эксперта, резкие скачки возможны лишь в случае новых аварий на нефтеперерабатывающих заводах или сильного ослабления национальной валюты.

Прогноз на осень и предновогодний период умеренный: возможен рост в пределах 1–2,5%, в зависимости от марки и региона. Резкие скачки возможны только при новых авариях на НПЗ или сильном падении курса рубля. В остальном рынок движется к равновесию, но инфляционное давление никуда не исчезает. Для автомобилистов это означает постепенный рост расходов на заправку, а для бизнеса — удорожание логистики и доставки товаров. Дешевого бензина в обозримом будущем ждать не стоит, — резюмировала Александрова.

Ранее сообщалось, что более чем в 10 регионах России зафиксированы перебои с бензином. По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, дефицит высокооктанового топлива вызван дисбалансом между производственными мощностями и спросом, сезонными факторами и другими причинами.