19 сентября 2025 в 13:34

Танцовщица Венера Ферарь скончалась после тяжелой болезни

В Нижнекамске похоронили руководителя ансамбля «Авэн ромалэ» Венеру Ферарь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нижнекамске скончалась танцовщица, хореограф и педагог цыганского танца Венера Ферарь, рассказал ее сын Руслан в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоялось 19 сентября в Храме Воскресения Христова.

Умерла моя мама Ферарь Венера Раисовна, — написал мужчина.

По словам мужчины, 29 июля его матери стало резко плохо на фоне онкологического заболевания. С тех пор, по его словам, она почти все время лежала. У женщины произошло повторное сужение пищевода, из-за чего она практически не могла есть — ее вес составлял 34 кг.

Ранее стало известно о смерти актера Брэда Эверетта Янга, известного по сериалам «Анатомия страсти» и «Зачарованные». Он погиб в ДТП в возрасте 46 лет. Трагедия произошла вечером 14 сентября на автостраде Вентура в Калифорнии.

До этого стало известно о смерти американского актера и режиссера Роберта Редфорда. Он скончался на 89-м году жизни. Отмечается, что смерть наступила во сне. Он получил широкую известность благодаря участию в таких культовых картинах, как «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера» и «Три дня Кондора».

