Танцовщица Венера Ферарь скончалась после тяжелой болезни

В Нижнекамске скончалась танцовщица, хореограф и педагог цыганского танца Венера Ферарь, рассказал ее сын Руслан в соцсети «ВКонтакте». Прощание состоялось 19 сентября в Храме Воскресения Христова.

Умерла моя мама Ферарь Венера Раисовна, — написал мужчина.

По словам мужчины, 29 июля его матери стало резко плохо на фоне онкологического заболевания. С тех пор, по его словам, она почти все время лежала. У женщины произошло повторное сужение пищевода, из-за чего она практически не могла есть — ее вес составлял 34 кг.

