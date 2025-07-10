Обалденная закатка на зиму! Кабачковая икра на майонезе — необычно и вкусно

Обалденная закатка на зиму! Кабачковая икра на майонезе — необычно и вкусно

Обалденная закатка на зиму! Кабачковая икра на майонезе — необычно и вкусно. Эта ароматная икра с насыщенным вкусом станет любимой заготовкой на вашей кухне. Нежная текстура, гармония специй и чесночные нотки – попробуйте, и вы поймете, почему этот домашний вариант всегда получается лучше магазинного.

Ингредиенты

Кабачки – 3 кг

Чеснок – 8 зубчиков

Майонез – 1 стакан (250 мл)

Томатная паста – 1 стакан (250 мл)

Сахар – 100 г

Растительное масло – 1/3–1/2 стакана

Уксус 9% – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Красный молотый перец – по вкусу

Приготовление

Пропустите кабачки и чеснок через мясорубку. В толстостенной кастрюле разогрейте 2 ст.л. растительного масла. Добавьте кабачковую массу, майонез, томатную пасту, соль, сахар, перец и оставшееся масло. Томите на медленном огне 2 часа, регулярно помешивая. В конце приготовления влейте уксус, перемешайте. Горячую икру разложите по стерильным банкам и закатайте. Ароматная заготовка прекрасно хранится и радует вкусом зимними вечерами.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.