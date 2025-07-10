Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 14:00

Обалденная закатка на зиму! Кабачковая икра на майонезе — необычно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обалденная закатка на зиму! Кабачковая икра на майонезе — необычно и вкусно. Эта ароматная икра с насыщенным вкусом станет любимой заготовкой на вашей кухне. Нежная текстура, гармония специй и чесночные нотки – попробуйте, и вы поймете, почему этот домашний вариант всегда получается лучше магазинного.

Ингредиенты

  • Кабачки – 3 кг
  • Чеснок – 8 зубчиков
  • Майонез – 1 стакан (250 мл)
  • Томатная паста – 1 стакан (250 мл)
  • Сахар – 100 г
  • Растительное масло – 1/3–1/2 стакана
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Красный молотый перец – по вкусу

Приготовление

  1. Пропустите кабачки и чеснок через мясорубку. В толстостенной кастрюле разогрейте 2 ст.л. растительного масла. Добавьте кабачковую массу, майонез, томатную пасту, соль, сахар, перец и оставшееся масло.
  2. Томите на медленном огне 2 часа, регулярно помешивая. В конце приготовления влейте уксус, перемешайте. Горячую икру разложите по стерильным банкам и закатайте. Ароматная заготовка прекрасно хранится и радует вкусом зимними вечерами.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

кабачки
чеснок
майонез
закатки
соленья
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец бойца «Азова» погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
Умер известный саратовский коллекционер и галерист
«Ты — это то, что ты выбираешь»: стиль как продолжение характера
Врач назвала неожиданный симптом эндокринных нарушений
Репетитор-педофил пил чай с родителями своих жертв
В Москве зафиксирован самый жаркий день с начала года
Звездного баскетболиста РФ задержали в Париже: что грозит, мнение Захаровой
Боец подразделения «Орлан» попал под удар украинского дрона
Предприимчивый россиянин присвоил себе средства со счета полного тезки
«Добрый знак»: военкор оценил убийство полковника СБУ в Киеве
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 июля, фото и видео
Военэксперт раскрыл страшные последствия применяемых ВСУ снарядов с хлором
Разведдрон США заметили над Черным морем
Адвокат Добровинский раскрыл, как «Торпедо» избежит исключения из РПЛ
В Ленобласти сразу в нескольких отделах полиции прошли обыски
Алиев и Пашинян договорились продолжить переговоры
Европарламент принял решение по отставке фон дер Ляйен
Соцсети заполонили «доширачные» видео с извинениями абхазов перед россиянам
Психолог объяснила, как научиться говорить «нет» родственникам
На Западе увидели серьезную угрозу в новой тактике российских войск
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.