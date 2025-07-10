Обалденная закатка на зиму! Кабачковая икра на майонезе — необычно и вкусно. Эта ароматная икра с насыщенным вкусом станет любимой заготовкой на вашей кухне. Нежная текстура, гармония специй и чесночные нотки – попробуйте, и вы поймете, почему этот домашний вариант всегда получается лучше магазинного.
Ингредиенты
- Кабачки – 3 кг
- Чеснок – 8 зубчиков
- Майонез – 1 стакан (250 мл)
- Томатная паста – 1 стакан (250 мл)
- Сахар – 100 г
- Растительное масло – 1/3–1/2 стакана
- Уксус 9% – 2 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Красный молотый перец – по вкусу
Приготовление
- Пропустите кабачки и чеснок через мясорубку. В толстостенной кастрюле разогрейте 2 ст.л. растительного масла. Добавьте кабачковую массу, майонез, томатную пасту, соль, сахар, перец и оставшееся масло.
- Томите на медленном огне 2 часа, регулярно помешивая. В конце приготовления влейте уксус, перемешайте. Горячую икру разложите по стерильным банкам и закатайте. Ароматная заготовка прекрасно хранится и радует вкусом зимними вечерами.
Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.