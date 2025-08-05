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05 августа 2025 в 11:30

Нужна манка и творог! Некалорийный пирог с абрикосами — вкусно и полезно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некалорийный пирог с абрикосами — вкусно и полезно! Нужна манка и творог. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но любит вкусные десерты. Нежный творожный пирог с фруктами и цитрусовыми нотками — отличный перекус после тренировки или полезный завтрак! На 100 граммов около 130 калорий.

Ингредиенты (на форму 20–22 см)

  • Манка (или мука) — 200 г
  • Обезжиренный творог — 400 г
  • Греческий йогурт — 150 г
  • Кефир 1% — 200 мл
  • Яйца — 3 шт.
  • Абрикосы свежие/консервированные — 150 г
  • Апельсиновый сок — 40 мл
  • Цедра лимона — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 7–8 г (1,5 маленькой пачки)
  • Сахарозаменитель — по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте творог, йогурт, кефир, яйца и сахарозаменитель. Взбейте блендером до однородности.
  2. Добавьте манку, разрыхлитель, апельсиновый сок и цедру лимона. Тщательно перемешайте. Абрикосы нарежьте дольками. Тесто вылейте в форму, сверху разложите фрукты.
  3. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Готовность проверяйте зубочисткой.

Подавайте слегка остывшим. Можно добавить ложку йогурта или немного мёда.

Ранее мы готовили заливной сметанный пирог а-ля чизкейк! Вкуснейшая домашняя выпечка.

пироги
манная крупа
творог
абрикосы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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