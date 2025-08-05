Нужна манка и творог! Некалорийный пирог с абрикосами — вкусно и полезно

Некалорийный пирог с абрикосами — вкусно и полезно! Нужна манка и творог. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но любит вкусные десерты. Нежный творожный пирог с фруктами и цитрусовыми нотками — отличный перекус после тренировки или полезный завтрак! На 100 граммов около 130 калорий.
Ингредиенты (на форму 20–22 см)
- Манка (или мука) — 200 г
- Обезжиренный творог — 400 г
- Греческий йогурт — 150 г
- Кефир 1% — 200 мл
- Яйца — 3 шт.
- Абрикосы свежие/консервированные — 150 г
- Апельсиновый сок — 40 мл
- Цедра лимона — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 7–8 г (1,5 маленькой пачки)
- Сахарозаменитель — по вкусу
Приготовление
- В глубокой миске смешайте творог, йогурт, кефир, яйца и сахарозаменитель. Взбейте блендером до однородности.
- Добавьте манку, разрыхлитель, апельсиновый сок и цедру лимона. Тщательно перемешайте. Абрикосы нарежьте дольками. Тесто вылейте в форму, сверху разложите фрукты.
- Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Готовность проверяйте зубочисткой.
Подавайте слегка остывшим. Можно добавить ложку йогурта или немного мёда.
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