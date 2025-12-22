Новый год начинается с этого: мини-роллы из лаваша с творожным сыром и красной икрой. Проще не бывает, а впечатление — колоссальное

Эти мини-роллы — идеальный старт праздничного застолья. Они соединяют в себе нежную кремовость творожного сыра, яркий солоноватый вкус красной икры и свежий хруст зелени, завернутые в мягкий лаваш. Их элегантный вид и изысканный вкус создают ощущение настоящего праздника, а простота приготовления позволит вам уделить больше времени общению с гостями, а не кухонной магии.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких армянских лаваша, 250 г творожного сыра (типа «Альметте» или «Филадельфия»), 100 г красной икры, пучок свежего укропа или зеленого лука. Лаваш слегка сбрызните водой, чтобы стал пластичнее. Равномерно распределите по всей поверхности каждого лаваша творожный сыр. Мелко порубите зелень и посыпьте ею сырный слой. Затем аккуратно распределите красную икру, стараясь не давить на икринки. Плотно сверните лаваш в тугой рулет, подворачивая края. Для удобства можно завернуть каждый рулет в пищевую пленку и убрать в холодильник на 20–30 минут — так их будет легче резать. Острым ножом нарежьте рулеты на порционные мини-роллы толщиной 2–3 сантиметра. Выложите на блюдо срезом вверх, чтобы была видна красивая спираль. Подавайте сразу, украсив веточкой укропа.

