Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 09:35

Новый год начинается с этого: мини-роллы из лаваша с творожным сыром и красной икрой. Проще не бывает, а впечатление — колоссальное

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти мини-роллы — идеальный старт праздничного застолья. Они соединяют в себе нежную кремовость творожного сыра, яркий солоноватый вкус красной икры и свежий хруст зелени, завернутые в мягкий лаваш. Их элегантный вид и изысканный вкус создают ощущение настоящего праздника, а простота приготовления позволит вам уделить больше времени общению с гостями, а не кухонной магии.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких армянских лаваша, 250 г творожного сыра (типа «Альметте» или «Филадельфия»), 100 г красной икры, пучок свежего укропа или зеленого лука. Лаваш слегка сбрызните водой, чтобы стал пластичнее. Равномерно распределите по всей поверхности каждого лаваша творожный сыр. Мелко порубите зелень и посыпьте ею сырный слой. Затем аккуратно распределите красную икру, стараясь не давить на икринки. Плотно сверните лаваш в тугой рулет, подворачивая края. Для удобства можно завернуть каждый рулет в пищевую пленку и убрать в холодильник на 20–30 минут — так их будет легче резать. Острым ножом нарежьте рулеты на порционные мини-роллы толщиной 2–3 сантиметра. Выложите на блюдо срезом вверх, чтобы была видна красивая спираль. Подавайте сразу, украсив веточкой укропа.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Если дома есть лаваш, вопрос, что приготовить, не стоит — запекаю этот шикарный рулет с нежной начинкой
Общество
Если дома есть лаваш, вопрос, что приготовить, не стоит — запекаю этот шикарный рулет с нежной начинкой
Карамельные яблочки и нереальный аромат — сырники теперь готовлю с рисовой мукой: рецепт, который не подводит
Общество
Карамельные яблочки и нереальный аромат — сырники теперь готовлю с рисовой мукой: рецепт, который не подводит
Королевская закуска: заливное из языка — хит любого праздничного стола!
Семья и жизнь
Королевская закуска: заливное из языка — хит любого праздничного стола!
Печенье-рулетики из творожного теста: мой рецепт-минутка — готовлю простую выпечку, которую не стыдно подать к празднику
Общество
Печенье-рулетики из творожного теста: мой рецепт-минутка — готовлю простую выпечку, которую не стыдно подать к празднику
Цитрусовое чудо: мандариновый рулет за 30 минут — десерт на Новый год
Семья и жизнь
Цитрусовое чудо: мандариновый рулет за 30 минут — десерт на Новый год
рецепты
рулеты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ночной пожар унес жизнь ребенка
Гастроэнтеролог предупредила, чем грозит смешивание алкоголя с газировкой
Юрист ответил, можно ли обменивать одежду из магазина белья
ДТП с участием самосвала и двух легковушек унесло жизни четырех человек
Россияне стали массово «терять» зрение
Несколько человек получили травмы при столкновении легковушки с маршруткой
В Конгрессе США потребовали надавить на Россию
Раскрыто, сколько грабителям удалось вынести драгоценностей из Лувра
Россиян предупредили о риске стать соучастниками мошенничества
«Очень сильный грохот»: очевидица раскрыла детали взрыва на юге Москвы
В России откроют хабы по продаже подержанных машин со скидкой
СК опубликовал видео с места подрыва автомобиля, где погиб генерал Сарваров
Раскрыто, как организаторы взрыва в Москве могли собрать СВУ
Стало известно, сколько человек эвакуировал Киев из прифронтовых регионов
Инфекционист рассказала, чем опасен гонконгский грипп
В СК раскрыли детали убийства российского генерала в Москве
Легкие слоечки с яблоками: идеальная выпечка к чаю
Готовим говяжий язык правильно и без ошибок: мягкий, сочный и вкусный
Против экс-главы Ростова-на-Дону возбудили дело о многомиллионной взятке
Бывшего российского чиновника заподозрили в огромной взятке
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.