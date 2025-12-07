ТИЭФ'25
Новогоднее угощение: куриные рулетики с ананасом, сыром и чесноком — вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новогоднее угощение: куриные рулетики с ананасом, сыром и чесноком — вкусно и просто. Эти рулетики идеально подойдут для праздничного стола: яркие, ароматные и с легкой тропической ноткой ананаса, они точно порадуют гостей и создадут атмосферу веселья и уюта за новогодним столом. Минимум усилий — максимум впечатлений!

Вам понадобится: куриное филе — 600 г (3–4 грудки), консервированный ананас — 150 г, твердый сыр — 100 г, чеснок — 3 зубчика, соль, перец — по вкусу, растительное масло — 1 ст. л.

Как приготовить. Куриное филе разрежьте вдоль на тонкие пластинки и слегка отбейте. Ананас нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке, чеснок измельчите. Смешайте ананас, сыр и чеснок — это будет начинка. На каждый кусочек курицы выложите начинку и аккуратно сверните рулетиком, закрепив зубочисткой. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте рулетики со всех сторон до золотистой корочки. Затем переложите в форму для запекания и отправьте в духовку при 180°C на 15–20 минут до полной готовности.

Подавайте рулетики горячими, украшая зеленью или кусочками ананаса. Они получаются сочными, ароматными и невероятно эффектными, идеально для праздничного новогоднего стола.

Ранее мы готовили шикарный рулет в беконе. Вкусное горячее без хлопот.

Проверено редакцией
курица
ананасы
рулетики
простой рецепт
Новый год
