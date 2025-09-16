Низкоуглеводный хлеб из кабачка: остается мягким даже на четвертый день

Низкоуглеводный хлеб из кабачка: остается мягким даже на четвертый день

Хлеб из кабачка — это низкоуглеводная альтернатива традиционной выпечке, которая поражает своей влажной текстурой и нежным вкусом. Он остается мягким даже на четвертый день после приготовления.

Рецепт: натрите на мелкой терке 500 г кабачков, отожмите сок. Добавьте 100 г муки (можно взять миндальную для большего снижения углеводов), 50 г кукурузного крахмала, 4 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, чеснок и прованские травы по вкусу. Тщательно перемешайте, перелейте в силиконовую форму и выпекайте 45–50 минут при 180 °C до сухой зубочистки.

Дайте хлебу полностью остыть — так он не развалится при нарезке. Этот хлеб идеален для тостов, сэндвичей или просто как полезный перекус. А еще это отличный способ для переработки урожая кабачков.

Ранее стало известно, как приготовить кабачки под сырной шапкой в духовке: эти кружочки не превратятся в размазню.