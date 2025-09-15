Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 19:26

Нарезанный хлеб под запретом: три причины отказаться от покупки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хлеб — один из самых востребованных продуктов в России. На полках магазинов можно найти десятки его разновидностей, и многие производители стараются облегчить жизнь покупателей, предлагая готовые ломтики. Такой хлеб кажется удобным: не нужно тратить время на нарезку, он идеально подходит для бутербродов и закусок.

Но за этой простотой скрываются минусы, о которых знают далеко не все.

Почему лучше отказаться от нарезанного хлеба

1. Быстрое появление плесени.
Из-за большой площади открытой поверхности такой хлеб портится гораздо быстрее. Даже при правильном хранении риск образования плесени возрастает.

2. «Парниковый эффект» упаковки.
Нарезанный хлеб почти всегда хранится в полиэтиленовых пакетах. В них скапливается конденсат, из-за чего продукт быстро отсыревает, становится липким и может закиснуть.

3. Добавление консервантов.
Чтобы продлить срок хранения, производители нередко используют дополнительные вещества. Сравнив состав обычного и нарезанного хлеба, можно заметить разницу.

Что еще важно знать

При промышленной нарезке используют специальные ножи, обработанные маслом. Его качество не всегда высокое, и часть смазки может оставаться на продукте.

Если вы заботитесь о здоровье и хотите дольше наслаждаться свежим вкусом хлеба, лучше покупать его целым и нарезать дома самостоятельно.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
