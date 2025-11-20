Низкокалорийный творожный рулет с вишней без муки: для ПП и тех, кто на диете

Попробуйте приготовить невероятно нежный и полезный низкокалорийный творожный рулет с вишней совершенно без муки. Этот десерт станет идеальным выбором для тех, кто следит за питанием.

Вам понадобится: 500 г мягкого творога 5%, 3 яйца, 100 г эритрита или другого сахарозаменителя, 20 г кукурузного крахмала, 200 г замороженной вишни, ванилин. Творог протрите через сито, добавьте желтки, 70 г сахарозаменителя, крахмал и ванилин. Белки взбейте в крутую пену с оставшимся сахарозаменителем и аккуратно вмешайте в творожную массу. Выложите тесто на противень с пергаментом, разровняйте в пласт толщиной 1,5 см. Посыпьте вишней и выпекайте при 180 °С 25–30 минут до золотистого цвета. Готовый пирог аккуратно сверните рулетом, дайте полностью остыть.

Вкус — нежнейшая творожная текстура с кисло-сладкими взрывами вишни, похожая на суфле. Пищевая ценность на 100 г: примерно 120 ккал и 12–14 г белка, что делает этот десерт идеальным для ПП-рациона и тех, кто на диете.

