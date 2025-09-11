Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 05:31

Никогда больше не куплю: готовлю домашний лаваш — вкуснее и дешевле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свежий лаваш можно легко приготовить дома без лишних хлопот. Он получается мягким, эластичным и гораздо вкуснее магазинного. Всего полчаса и несколько доступных ингредиентов — и на столе ароматные лепешки, которые долго не черствеют.

Для теста смешайте 350 г муки с 1 ч. л. соли, добавьте 2 ст. л. растительного масла и 200 мл кипятка. Сначала перемешайте ложкой, затем вымесите руками до однородности. Скатайте в шар, уберите в пакет и оставьте на 20 минут. Разделите на девять кусочков, раскатайте каждый в тонкий пласт и обжарьте на сухой сковороде по минуте с двух сторон. Готовые лепешки сбрызните водой и накройте пленкой, чтобы они стали особенно мягкими. Такой лаваш идеально подходит для завтраков, закусок, рулетов и даже вместо обычного хлеба. Домашний вариант сохраняет свежесть дольше и обходится буквально в копейки. Попробовав однажды, возвращаться к покупному больше не захочется.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

