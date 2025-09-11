Нежное печенье с заварным кремом: сладкоежки будут пищать от восторга

Нежное печенье с заварным кремом — это десерт, сочетающий хрустящую песочную основу и бархатистую воздушную начинку. Сладкоежки будут пищать от восторга от того, насколько это вкусно.

Для приготовления замесите тесто из 200 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 80 г сахара и 1 яйца. Раскатайте пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте кружки, сделайте в серединке углубление и выпекайте 12–15 минут при 180 °C до золотистого цвета. Для крема взбейте 2 желтка с 80 г сахара, добавьте 2 ст. л. муки и постепенно влейте 300 мл горячего молока. Варите на медленном огне до загустения, добавьте ванилин. Остудите крем, взбейте с 50 г сливочного масла и выдавите на остывшее печенье через кондитерский мешок.

Печенье готово к подаче сразу же, но становится еще вкуснее после часа в холодильнике! Вкус этого лакомства — гармония рассыпчатого теста с ванильными нотками и нежного крема с насыщенным сливочным послевкусием, где легкая сладость балансирует с нежной текстурой.

