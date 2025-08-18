Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 05:53

Никакой муки и сахара: готовим идеальные блинчики для здорового питания

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете полезную альтернативу традиционным блинчикам? Эти нежные блинчики из авокадо без муки станут идеальным завтраком для тех, кто следит за питанием. Они готовятся быстро и содержат только полезные ингредиенты.

Для приготовления разомните 100 г авокадо вилкой, добавьте 1 яйцо, 50 г творога и щепотку соли. Тщательно перемешайте до однородной массы. На противень, застеленный пергаментом, выложите ложкой смесь, формируя два ровных круга. Выпекайте при 180 градусах 15–20 минут до легкой румяности. Готовые блинчики слегка остудите, смажьте творожным сыром и добавьте любимую начинку — подойдут слабосоленая рыба, свежие овощи или ягоды.

Такие блинчики получаются нежными, с приятным сливочным вкусом авокадо. Они богаты полезными жирами, белком и клетчаткой, что делает их отличным началом дня. Попробуйте — и обычные блины покажутся вам слишком скучными!

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
блины
рецепты
авокадо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ потеряли минометную позицию в ДНР
В Великобритании рассказали о своих ожидания от встречи Зеленского и Трампа
Артиллеристы ВС России разгромили фортификации ВСУ под Херсоном
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 августа
Украинцев ужаснул состав делегации Зеленского в США
Курильщикам рассказали, как пагубная привычка сказывается на работе
«Важный шаг»: В НАТО прокомментировали визит Зеленского в Вашингтон
В Госдуме раскрыли, какие льготы положены российским учителям
Ульяновской области угрожает атака дронов
Стало известно об отходе бойцов ВСУ из Красноармейска
Гинеколог назвала продукт, способный уменьшить боль во время менструации
Майданов: Европа будет грызть Трампу макушку после саммита с Путиным
Полянский отметил необходимость учитывать мнение некоторых украинцев
В Мордовии объявили угрозу атаки БПЛА
Турагент раскрыла, какие путевки нужно бронировать за несколько месяцев
Названо место, где прятался соучастник террористов «Крокуса»
В двух российских аэропортах изменили режим работы
«Росчерком пера»: девушка из ЛНР написала письмо Мелании Трамп
Жгучая боль, слабость, онемение: чем опасен остеохондроз, как избежать
Школьникам могут сделать бесплатным проезд в общественном транспорте
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.