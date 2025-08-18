Никакой муки и сахара: готовим идеальные блинчики для здорового питания

Ищете полезную альтернативу традиционным блинчикам? Эти нежные блинчики из авокадо без муки станут идеальным завтраком для тех, кто следит за питанием. Они готовятся быстро и содержат только полезные ингредиенты.

Для приготовления разомните 100 г авокадо вилкой, добавьте 1 яйцо, 50 г творога и щепотку соли. Тщательно перемешайте до однородной массы. На противень, застеленный пергаментом, выложите ложкой смесь, формируя два ровных круга. Выпекайте при 180 градусах 15–20 минут до легкой румяности. Готовые блинчики слегка остудите, смажьте творожным сыром и добавьте любимую начинку — подойдут слабосоленая рыба, свежие овощи или ягоды.

Такие блинчики получаются нежными, с приятным сливочным вкусом авокадо. Они богаты полезными жирами, белком и клетчаткой, что делает их отличным началом дня. Попробуйте — и обычные блины покажутся вам слишком скучными!

