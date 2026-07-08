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08 июля 2026 в 12:30

Никаких капризов: это чудо с надувными бутонами цветет с июля, а зимой ему не страшны даже −40°C

Фото: D-NEWS.ru
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Хотите цветок, который будет удивлять вас каждое утро и не доставит хлопот даже в самые суровые зимы? Посадите платикодон, или ширококолокольчик, — многолетник, чьи бутоны перед цветением превращаются в надутые шарики-фонарики, которые так и хочется лопнуть пальцем. А затем они распахиваются в крупные пятилепестковые колокольчики, напоминающие звезды с широкими лепестками.

Палитра оттенков поражает: белые, голубые, розовые, сиреневые и даже махровые формы. Цветет платикодон с июля по сентябрь, радуя глаз до двух месяцев подряд. Главное преимущество этого растения — феноменальная зимостойкость: он выдерживает морозы до −40°C и не требует укрытия даже на Южном Урале и в Сибири.

Платикодон неприхотлив, практически не болеет, устойчив к вредителям и может расти на одном месте до 10 лет без пересадки. Размножается семенами, зацветая на 2–3-й год, предпочитает солнечные места или полутень и рыхлую, хорошо дренированную почву.

Ранее были названы многолетники, которые разрыхляют тяжелые почвы и цветут все лето.

Проверено редакцией
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