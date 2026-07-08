Забудьте о поливе в жару: этот цветок сияет оранжевыми, белыми и желтыми корзинками без вашей помощи

Забудьте о поливе в жару: этот цветок сияет оранжевыми, белыми и желтыми корзинками без вашей помощи

Арктотис пышный — это эффектное растение из семейства астровых, способное превратить любой солнечный участок в яркий цветочный фейерверк. Его крупные соцветия-корзинки достигают 5–12 см в диаметре и напоминают миниатюрные подсолнухи или африканские герберы с невероятным металлическим блеском лепестков.

Краевые цветки окрашены в густой ярко-оранжевый цвет, а у основания отгиба украшены темными пурпурно-коричневыми пятнами, что придает каждому цветку особую выразительность. Язычки однорядные или двухрядные, заостренные, продолговатые, а дисковые цветки мелкие, блестящие, темно-бордовые или почти черные.

Высота растения достигает 60–80 см, оно формирует широкий раскидистый куст с густым белым опушением стеблей и листьев, что придает арктотису серебристый оттенок даже до появления цветов. Для дачи арктотис пышный — настоящая находка. Он абсолютно засухоустойчив, светолюбив и нетребователен к почвам. Цветение начинается в июне и продолжается до первых заморозков, при условии удаления увядших цветоносов.

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