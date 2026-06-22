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22 июня 2026 в 19:00

Многолетники, которые не болеют мучнистой росой даже в дождливое лето: цветут и не чахнут

Фото: D-NEWS.ru
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Мучнистая роса — главный страх садоводов в дождливое лето, но есть многолетники, которые практически не поражаются этим грибком благодаря природной устойчивости.

Астильба: ее ажурные листья покрыты тонким восковым налетом, который не позволяет спорам грибка прорасти, а пушистые метелки розового, белого и красного цвета цветут с июня по август. Бадан тоже неуязвим для мучнистой росы — его листовая пластина настолько плотная, что грибок не может закрепиться.

Лилейник обладает мощной корневой системой и устойчивой листвой, которую мучнистая роса практически не трогает, а цветет этот многолетник все лето волнами, сменяя одни бутоны другими.

Фото: D-NEWS.ru

Эхинацея пурпурная: ее шершавые листья не привлекают грибок, а крупные ромашки с выпуклой сердцевиной цветут с июля до заморозков, привлекая в сад бабочек и пчел. Вербейник точечный быстро разрастается в плотные куртины, но даже при загущенных посадках не болеет мучнистой росой, радуя ярко-желтыми свечами все лето.

Ранее были названы многолетники с жемчужным цветением.

Проверено редакцией
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