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10 июня 2026 в 14:45

Сажаете — и дача превращается в белоснежную сказку: многолетники с жемчужным цветением

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы мечтаете о белоснежном саде, который не потребует от вас лишних хлопот и будет радовать с июня до самых заморозков в любом регионе России, посадите эти четыре проверенных многолетника.

Тысячелистник птармика «Жемчужница» — настоящий белый водопад из махровых соцветий-корзинок диаметром 1,5–2 см, напоминающих россыпь мелкого жемчуга. Его ажурные кусты высотой 60–80 см цветут с июня по октябрь, абсолютно неприхотливы, растут на солнце и в полутени, не требуют частого полива и зимуют без укрытия до.

Вербейник точечный образует плотные заросли высотой 80–120 см с множеством лимонно-желтых цветков, собранных мутовками, цветет в июне в течение месяца, неприхотлив, зимостоек и может расти на одном месте более 10 лет.

Лиатрис колосковая выпускает пушистые белые «свечи» высотой до 60 см, цветет с середины июня больше месяца, имеет клубневидные корневища, легко размножается и хорошо растет на солнечных местах.

Фото: D-NEWS.ru

Колокольчик круглолистный радует многочисленными белыми колокольчиками на компактных кустиках высотой 15–30 см, цветет продолжительно, обладает высокой устойчивостью к серой гнили и распускается в год посева.

Ранее были названы цветы-отпугиватели мошек.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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