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21 июня 2026 в 12:09

Живет 40 лет, цветет белоснежными ярусами, как свадебный торт: этот кустарник затмит многие гортензии

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется посадить в саду что-то действительно необычное, обратите внимание на калину складчатую Mariesii (Viburnum plicatum Mariesii). Во время цветения этот декоративный кустарник выглядит настолько эффектно, что его часто сравнивают с многоярусным свадебным тортом. Горизонтальные ветви расположены правильными этажами, а каждая из них покрывается широкими белоснежными соцветиями.

Цветение начинается в конце мая или начале июня и продолжается несколько недель. Соцветия достигают 10–15 см в диаметре и состоят из крупных стерильных цветков по краям и мелких плодоносящих в центре. Благодаря этому куст выглядит объемным, воздушным и буквально светится в саду.

Взрослое растение вырастает до 2–3 метров в высоту и до 3–4 метров в ширину. Особенно ценится сорт за свою необычную архитектуру: побеги растут почти горизонтально, образуя выразительные зеленые ярусы даже после окончания цветения.

Калина складчатая отличается хорошей зимостойкостью и переносит морозы до −30 °C. Лучше всего развивается на солнечных местах или в легкой полутени, предпочитает плодородную и умеренно влажную почву. Сложного ухода кустарник не требует и редко поражается болезнями.

Еще одно достоинство растения — долголетие. На одном месте калина складчатая способна расти 40 лет и более, с каждым годом становясь только пышнее. Осенью куст дополнительно украшает сад яркой красно-бордовой листвой, поэтому декоративность сохраняется практически весь сезон.

Проверено редакцией
сад
растения
цветение
уход
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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