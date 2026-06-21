Огурцы растут как на дрожжах: секрет вечернего полива с одной полезной добавкой

Огурцы растут как на дрожжах: секрет вечернего полива с одной полезной добавкой

Многие дачники поливают огурцы обычной водой и не задумываются о времени полива. А ведь именно от этого зависит, насколько хорошо растения усвоят влагу и смогут сформировать богатый урожай.

Опытные огородники советуют поливать огурцы после 20:00. Вечером растения уже не тратят силы на борьбу с жарой и активнее впитывают воду. Особенно важно избегать полива под палящим солнцем, когда большая часть влаги быстро испаряется.

Для усиления эффекта в воду можно добавить сыворотку. Ее разводят с теплой водой в пропорции 1:2 и добавляют 1 грамм борной кислоты. Смесь оставляют на 20–25 минут, после чего используют для полива.

Сыворотка помогает поддерживать полезную микрофлору, укрепляет растения и способствует активному росту листьев. Борная кислота поддерживает цветение, улучшает образование завязей и помогает сохранить будущий урожай.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что огурцы стали выглядеть крепче и дольше сохраняли завязи. Дополнительно стоит регулярно рыхлить почву после полива — так корни получат больше воздуха, а влага будет удерживаться дольше.

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