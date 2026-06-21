Сотни цветных шариков на одном кусте: желтые, розовые и пурпурные оттенки переливаются как драгоценности. Многолетник для ярких клумб

Сотни цветных шариков на одном кусте: желтые, розовые и пурпурные оттенки переливаются как драгоценности. Многолетник для ярких клумб

Лантана камара — это многолетний вечнозеленый кустарник из тропической Америки, который в средней полосе чаще выращивают как однолетник из-за его теплолюбивости, но в регионах с мягкими зимами он может радовать несколько лет.

Главная особенность растения — его соцветия-зонтики, напоминающие маленькие пестрые шарики. В одном соцветии соседствуют бутоны разных оттенков: желтые, оранжевые, розовые и малиновые, которые распускаются постепенно, создавая эффект живого калейдоскопа.

Кустарник достигает высоты 80–120 см, имеет одревесневающие побеги и ароматные листья с цитрусовым запахом, который отпугивает насекомых. Цветение продолжается с весны до осени, а в комнатных условиях — почти круглый год. Лантана светолюбива, засухоустойчива, предпочитает рыхлые, питательные почвы и хорошо растет в контейнерах, на балконах и террасах. Размножается черенками и семенами. Идеальный выбор для ярких композиций и солнечных мест.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.