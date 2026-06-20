Сорняки сами все расскажут: простой способ узнать кислотность почвы без затрат

Не всегда нужно покупать специальные приборы, чтобы понять состояние почвы на участке. Иногда достаточно внимательно посмотреть, какие сорняки растут на грядках. Эти растения могут рассказать о грунте не хуже лабораторного анализа.

Если на участке много хвоща, конского щавеля, подорожника или осоки, почва, скорее всего, кислая. Пырей, клевер, мать-и-мачеха и вьюнок чаще встречаются на нейтральных или слабокислых землях. А крапива, мокрица и лебеда обычно растут на плодородных участках с хорошим запасом питательных веществ.

После такой проверки можно решить, нужны ли почве раскислители. Для этого дачники чаще всего используют древесную золу, известь или доломитовую муку.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что сорняки действительно помогают лучше понять состояние огорода. Дополнительно советую наблюдать за растениями в течение всего сезона — так картина будет более точной, а уход за грядками станет эффективнее.

Ранее сообщалось, что после нескольких сезонов посадок почва устает: становится плотной, бедной и «не кормит» растения. Не обязательно везти навоз с его запахом и сорняками — есть тихая и недорогая замена.