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20 июня 2026 в 13:09

Как томаты зацвели — сразу вношу эту подкормку: завязей становится больше, а плоды вырастают сладкими и крепкими

Фото: D-NEWS.ru
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Цветение томатов — один из самых важных этапов сезона. Именно сейчас растениям требуется достаточное количество питания для формирования завязей и будущего урожая. Многие дачники в этот период используют гумат калия — подкормку, которая помогает томатам эффективнее усваивать полезные вещества из почвы.

Нередко даже хорошие удобрения работают не так эффективно, как хотелось бы. Часть питательных веществ вымывается при поливах, часть переходит в формы, недоступные для корневой системы. В результате растения получают лишь небольшую долю внесенного питания.

Для приготовления вам понадобится: гумат калия — 3 г, вода — 10 л.

Гумат калия содержит гуминовые и фульвовые кислоты, которые стимулируют развитие полезной почвенной микрофлоры и помогают корням лучше усваивать питательные элементы. Кроме того, в составе присутствует калий — важнейший элемент для томатов в период цветения и налива плодов. Он способствует формированию завязей, улучшает вкус будущих томатов и повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Для подкормки 3 г препарата растворяют в 10 л воды и поливают растения под корень. Такого объема обычно хватает примерно на 10 кустов. Первую обработку проводят во время цветения, а затем повторяют каждые 2–3 недели вплоть до окончания плодоношения.

Дополнительное преимущество гумата калия заключается в его способности улучшать состояние почвы. При регулярном использовании грунт становится более рыхлым, лучше удерживает влагу и постепенно восстанавливает плодородие. Особенно заметен эффект на участках, где овощные культуры выращиваются много лет подряд.

Проверено редакцией
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удобрения
урожай
растения
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