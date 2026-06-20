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20 июня 2026 в 13:04

Ягод почти нет, а зелени море: как вычислить бесполезные кусты клубники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывает, что клубника выглядит роскошно: листья крупные, кусты мощные, а ягод почти нет. Причина может скрываться в избытке мужских растений, которые активно разрастаются, но плодоносят слабо.

Отличить такие кусты несложно. У них крупные темно-зеленые листья с блеском, много усов и вытянутая сердцевина розетки. Цветут они обильно, но ягоды дают мелкие или вовсе не формируют урожай. Женские кусты, наоборот, имеют более округлую сердцевину и именно на них созревают крупные ягоды.

Опытные огородники советуют оставлять примерно один мужской куст на десять женских. Лишние растения лучше удалять, а усы регулярно обрезать. Для размножения стоит выбирать розетки, появившиеся во второй половине лета.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после ревизии грядки ягод стало значительно больше. Еще один полезный совет — осматривайте посадки хотя бы раз в месяц, чтобы вовремя удалять лишние усы и не допускать загущения клубники.

Весенняя посадка роз — ответственное дело, но если знать несколько простых и понятных приемов, результат гарантированно порадует, а королева цветов приживется с вероятностью 99%.

Проверено редакцией
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М. Макарова
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