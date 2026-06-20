Варю томатный соус по-венгерски — зимой открываю банку и чувствую солнце: гуще кетчупа и ароматнее

Беру помидоры, перец, лук и чеснок — обжариваю лук с чесноком на масле, бланширую и нарезаю томаты, добавляю перец, увариваю до загустения, ввожу специи, уксус и пряные травы, пастеризую в банках. Получается томатный соус по-венгерски — густой, ароматный, с легкой остринкой и сладковатым послевкусием. Идеально к мясу, макаронам, пицце или как самостоятельная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг помидоров, 200 г репчатого лука, 250 г сладкого перца, 1/2 стакана растительного масла, 50 мл столового уксуса, 1 головка чеснока, 3 стручка горького перца, 50 г сахара, 30 г соли, лавровый лист, эстрагон и базилик по вкусу. Лук и чеснок мелко нарежьте, обжарьте на масле до золотистости. Перец очистите от семян, нарежьте мелкими кусочками. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожуру, нарежьте. Сложите помидоры и перец в кастрюлю, добавьте лук с чесноком, уваривайте до загустения. Добавьте специи, травы и уксус, варите 5 минут. Разлейте по полулитровым банкам, пастеризуйте при 85 °C 30 минут. Закатайте, храните в темном прохладном месте.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот томатный соус по-венгерски. Даже те, кто не любит томатные соусы, просили добавки. Кстати, вместо эстрагона можно взять орегано — получится итальянский акцент. Находка, а не рецепт!

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