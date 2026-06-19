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19 июня 2026 в 12:30

Из 2 кг помидоров получила 8 банок! Аджика «Кобра» на зиму — ароматная, жгучая, лучше магазинной

Фото: D-NEWS.ru
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Беру 3 кг сладкого перца, 2 кг помидоров, острый перец и чеснок — все пропускаю через мясорубку, добавляю масло, соль, сахар и варю 40 минут. В конце добавляю чеснок и уксус, раскладываю по стерилизованным банкам. Получается аджика «Кобра»: ароматная, жгучая, с насыщенным томатно-перечным вкусом — лучше любой магазинной. Закатываю без стерилизации — хранится отлично. Для приготовления вам понадобится: 3 кг сладкого болгарского перца, 2 кг помидоров, 4–5 стручков острого перца (по желанию), 2 головки чеснока, 1 стакан растительного масла, 0,5 стакана сахара, 2 ст. ложки соли, 100 мл уксуса 9%. Помидоры и перец пропустите через мясорубку, перелейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте масло, сахар, соль. Варите на среднем огне 40 минут, периодически помешивая. За 5 минут до готовности добавьте измельченный чеснок и уксус. Перемешайте. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте. Переверните вверх дном и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте. Эта аджика — идеальная приправа к мясу, картофелю и как намазка на хлеб.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту аджику «Кобра». Даже те, кто не любит острое, просили добавки. Кстати, вместо уксуса можно добавить лимонный сок — кислинка будет мягче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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