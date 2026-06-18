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18 июня 2026 в 17:00

Готовлю помидоры в корейском стиле без кипятка — «Шейк-закуска» к картошке и к мясу

Фото: D-NEWS.ru
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10 лет мариную помидоры, но этот рецепт — самый смак: нарезаю грунтовые помидоры дольками, смешиваю с чесноком, зеленью, специями, маслом и уксусом, и через 15 минут они уже пропитались. Никакой варки, никаких банок. Гости вычерпывают даже сок со дна — настолько это вкусно. Получается обалденная вкуснятина: сочные, пряные помидорные дольки с островатой ноткой и ароматом базилика.

Для приготовления вам понадобится: 0,5 кг помидоров, 3 ст. ложки растительного масла, 2 ч. ложки уксуса 9%, 2 ч. ложки сахара, 0,5 ч. ложки соли, 4 зубчика чеснока, 1 ч. ложка черного перца без горки, острый перец по вкусу, пучок базилика и укропа.

Помидоры нарежьте дольками, чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. В миске или контейнере с крышкой смешайте масло, уксус, сахар, соль, перец, чеснок, зелень. Добавьте помидоры, накройте крышкой и энергично встряхните несколько раз. Оставьте при комнатной температуре на 15–20 минут. Подавайте как закуску к мясу, картошке или просто с хлебом. Сок не сливайте — он самый вкусный.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти помидоры по-корейски за 15 минут. Даже те, кто не любит маринованные помидоры, вычерпывали сок ложкой. Кстати, вместо базилика можно взять кинзу — получится азиатский акцент. Находка, а не рецепт!

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Проверено редакцией
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