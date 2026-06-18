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18 июня 2026 в 12:30

Запекаю ягоды с сахаром в духовке — «Рубиновое чудо» на зиму: с целыми смородинками и густым сиропом

Фото: D-NEWS.ru
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Смородина созрела — не стою у плиты, а «варю» варенье в духовке. Беру ягоды, сахар и противень: смешиваю, выкладываю на пергамент, ставлю в духовку при 150°C на 30–40 минут. Никакого помешивания, никакого риска пригорания. Получается обалденная вкуснятина: ягодки становятся желейными, упругими, а сироп — густым, ярким, рубиновым. Варится само, а я занимаюсь своими делами.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг черной или красной смородины, 800 г сахара. Смородину вымойте, обсушите, удалите веточки. В глубокой миске смешайте ягоды с сахаром. Противень застелите пергаментом, выложите ягодную смесь ровным слоем. Поставьте в разогретую до 150°C духовку на 30–40 минут. Достаньте, перемешайте (ягоды уже пустят сок), разложите по стерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте. Варенье получается густым, с целыми ягодками в прозрачном сиропе — идеально к блинам, сырникам или просто с чаем.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала варить смородиновое варенье в духовке. Даже те, кто боялся, что ягоды сгорят, получили идеальный результат. Кстати, вместо сахара можно взять мед — варенье станет полезнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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