Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 11:30

Беру огурцы и сухую горчицу — делаю огурчики по-советски: без уксуса и стерилизации

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру огурцы, соль, сахар и сухую горчицу — и через 3 дня получаю соленые огурцы как из советской столовой: хрустящие, ароматные, с пикантной горчинкой, а от их хруста невозможно оторваться. Никакой стерилизации, никакого уксуса — только натуральное брожение и пряный рассол. Получается обалденная вкуснятина: упругие, сочные огурчики с чесночным и укропным духом, которые исчезают с тарелки первыми.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг огурцов (средних), 2 ст. ложки соли (без горки), 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка сухой горчицы, 4 зубчика чеснока, зонтик укропа, несколько листьев хрена и смородины, 1,5 л воды. Огурцы вымойте, замочите в холодной воде на 2 часа. В кастрюле вскипятите воду с солью, сахаром и горчицей, остудите до теплого состояния. В банку или эмалированную посуду выложите слой зелени, затем огурцы, чеснок, снова зелень. Залейте теплым рассолом, накройте крышкой с грузом. Оставьте при комнатной температуре на 3 дня (появится пена — это нормально). Затем уберите в холодильник. Через неделю огурцы готовы — хрустят и пахнут как в лучшие советские времена.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти огурцы с сухой горчицей. Даже те, кто не любит соленья, просили добавки. Кстати, вместо листьев хрена можно взять корень — аромат будет насыщеннее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Три рецепта малосольных огурцов: от классики до восточной сказки
Семья и жизнь
Три рецепта малосольных огурцов: от классики до восточной сказки
Шикарный летний обед: белорусский холодник и драники — простые продукты, а вкус на миллион
Общество
Шикарный летний обед: белорусский холодник и драники — простые продукты, а вкус на миллион
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Общество
Плавают в шикарном соусе: котлетки «Сливочные» — тру картошку, сыр и филе. Внутри сочные, а сверху сметана, чеснок и зелень
Завтрак в духовке за 15 минут: три рецепта, о которых вы не знали
Семья и жизнь
Завтрак в духовке за 15 минут: три рецепта, о которых вы не знали
Смешала творог с маслом и мукой — пеку «Сырные ушки»: хрустящие снаружи, нежные внутри — к вечернему чаю
Общество
Смешала творог с маслом и мукой — пеку «Сырные ушки»: хрустящие снаружи, нежные внутри — к вечернему чаю
огурцы
рецепты
кулинария
горчица
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи спасли пациентку после пластической операции в Москве
Доцент сделал вероятный прогноз ключевой ставки до конца 2026 года
В Санкт-Петербурге пресекли контрабанду сигарет на 200 млн рублей
В Минстрое раскрыли дату изменения правил семейной ипотеки
«Пылает как никогда»: Лукашенко о ситуации к югу от границы Белоруссии
Яцкин анонсировал подготовку дорожной карты сотрудничества с Баку
Белицкое, Охримовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июня
«Создают проблемы»: Кобяков о попытках США раздробить экономику Евразии
«Невозможно»: военэксперт о заводах по выпуску ракет Patriot на Украине
«Начал хватать замужнюю»: мужчина стрелял по обидчикам жены и чуть не сел
Тренер Москвина рассказала об отношениях с бывшими учениками
Сати Казанова опровергла страшные слухи вокруг своих родов
Минск подтвердил попадание украинского беспилотника в автобус
Кобяков раскрыл объемы товарооборота России со странами АСЕАН
Пашинян захотел поучаствовать в жизни ЕАЭС
Кабмин соседней с Россией страны срочно уйдет в отставку
Диетолог предупредил о самом вредном варианте попкорна
Мишустин рассказал, к какой системе образования Россия возвращается
Мишустин раскрыл условие для мирового лидерства в креативных индустриях
«Дерзайте»: Москвина дала ценный совет молодым тренерам
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.