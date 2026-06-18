Беру огурцы и сухую горчицу — делаю огурчики по-советски: без уксуса и стерилизации

Беру огурцы, соль, сахар и сухую горчицу — и через 3 дня получаю соленые огурцы как из советской столовой: хрустящие, ароматные, с пикантной горчинкой, а от их хруста невозможно оторваться. Никакой стерилизации, никакого уксуса — только натуральное брожение и пряный рассол. Получается обалденная вкуснятина: упругие, сочные огурчики с чесночным и укропным духом, которые исчезают с тарелки первыми.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг огурцов (средних), 2 ст. ложки соли (без горки), 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка сухой горчицы, 4 зубчика чеснока, зонтик укропа, несколько листьев хрена и смородины, 1,5 л воды. Огурцы вымойте, замочите в холодной воде на 2 часа. В кастрюле вскипятите воду с солью, сахаром и горчицей, остудите до теплого состояния. В банку или эмалированную посуду выложите слой зелени, затем огурцы, чеснок, снова зелень. Залейте теплым рассолом, накройте крышкой с грузом. Оставьте при комнатной температуре на 3 дня (появится пена — это нормально). Затем уберите в холодильник. Через неделю огурцы готовы — хрустят и пахнут как в лучшие советские времена.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти огурцы с сухой горчицей. Даже те, кто не любит соленья, просили добавки. Кстати, вместо листьев хрена можно взять корень — аромат будет насыщеннее. Находка, а не рецепт!

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