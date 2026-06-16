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16 июня 2026 в 15:00

Помидоры прут как на дрожжах: простая подкормка помогает собирать урожай ведрами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Хороший урожай томатов начинается еще во время высадки рассады. Многие покупают дорогие подкормки, но опытные дачники давно используют более простой способ, который помогает вырастить крупные и сладкие помидоры даже в холодное лето.

При посадке в каждую лунку добавляют столовую ложку Борофоски. Это удобрение содержит калий, фосфор, бор и кальций, которые нужны томатам для роста и обильного плодоношения. Главное — слегка присыпать гранулы землей, чтобы корни не получили ожог.

Через неделю после высадки кусты можно полить настоем из скошенной травы. Такая подкормка помогает растениям быстрее набирать силу. А слой травы вокруг томатов удерживает влагу и не дает активно расти сорнякам.

В итоге кусты становятся крепче, а плоды — крупнее и вкуснее.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак на своих грядках и заметила, что томаты стали меньше болеть и активнее цвести. Она советует не перекармливать растения и обязательно проветривать теплицу в жаркие дни, чтобы завязи не осыпались.

Ранее сообщалось, что катарантус часто называют растением для тех, кто не хочет проводить все лето с секатором в руках. Он цветет долго, выглядит аккуратно и при этом почти не требует ухода.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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