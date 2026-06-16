Помидоры прут как на дрожжах: простая подкормка помогает собирать урожай ведрами

Хороший урожай томатов начинается еще во время высадки рассады. Многие покупают дорогие подкормки, но опытные дачники давно используют более простой способ, который помогает вырастить крупные и сладкие помидоры даже в холодное лето.

При посадке в каждую лунку добавляют столовую ложку Борофоски. Это удобрение содержит калий, фосфор, бор и кальций, которые нужны томатам для роста и обильного плодоношения. Главное — слегка присыпать гранулы землей, чтобы корни не получили ожог.

Через неделю после высадки кусты можно полить настоем из скошенной травы. Такая подкормка помогает растениям быстрее набирать силу. А слой травы вокруг томатов удерживает влагу и не дает активно расти сорнякам.

В итоге кусты становятся крепче, а плоды — крупнее и вкуснее.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак на своих грядках и заметила, что томаты стали меньше болеть и активнее цвести. Она советует не перекармливать растения и обязательно проветривать теплицу в жаркие дни, чтобы завязи не осыпались.

Ранее сообщалось, что катарантус часто называют растением для тех, кто не хочет проводить все лето с секатором в руках. Он цветет долго, выглядит аккуратно и при этом почти не требует ухода.