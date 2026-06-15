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15 июня 2026 в 09:00

Перцы быстро идут в рост после грядки: секрет подготовки рассады оказался очень простым

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие дачники теряют часть рассады перца сразу после высадки в грунт. Растения вянут, долго болеют и плохо растут. Но есть несколько простых действий, которые помогают перцам быстрее адаптироваться и спокойно перенести пересадку.

За несколько дней до высадки рассаду начинают закаливать. Емкости выносят на улицу и оставляют под солнцем, постепенно приучая растения к жаре, ветру и перепадам температуры. Постоянно держать перцы в тени не стоит — им важно привыкнуть к открытому воздуху.

Также опытные огородники уменьшают полив. Слегка подсушенные растения становятся менее хрупкими и легче переносят перевозку. После посадки перцы снова хорошо проливают водой.

Для дополнительной защиты рассаду за пару дней до высадки опрыскивают «Эпином». Средство помогает укрепить иммунитет и снижает стресс после пересадки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак перед высадкой перцев в открытый грунт и заметила, что растения почти не болели после пересадки. Она советует высаживать рассаду вечером или в пасмурную погоду — так перцы быстрее укореняются и меньше страдают от солнца.

Ранее были названы сорта капусты, которых боятся слизни.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
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