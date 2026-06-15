Клубника усыпана ягодами все лето: дачники подливают под кусты простой раствор

Летом клубнике нужна не только прополка и полив. Именно в это время закладывается будущий урожай, и без подкормки кусты могут дать мало ягод. Опытные дачники используют простой раствор с содой, йодом и золой, который помогает растениям окрепнуть и лучше плодоносить.

Пищевая сода слегка снижает кислотность почвы и помогает клубнике лучше усваивать полезные вещества. Также она защищает посадки от серой гнили и мучнистой росы. Йод усиливает защиту растений и работает как природный антисептик.

Для приготовления раствора берут 50 граммов соды и 20 капель йода на 10 литров теплой отстоянной воды. Под каждый куст выливают примерно по кружке подкормки после обычного полива. Дополнительно грядки посыпают древесной золой — она насыщает почву калием и фосфором.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак на своей клубнике и заметила, что кусты стали крепче, а ягод завязалось заметно больше. Она советует после подкормки замульчировать грядки соломой — так влага дольше сохраняется, а ягоды остаются чистыми.

Ранее сообщалось, что летом помидоры обычно требуют почти ежедневного ухода: подвязка, пасынкование, защита от болезней и регулярный полив. Но есть сорта, которые спокойно растут почти сами по себе и при этом дают достойный урожай даже без лишних усилий.