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16 июня 2026 в 11:00

Томаты пошли в рост без дорогой химии: дачники спасаются обычными таблетками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие дачники до сих пор тратятся на дорогие подкормки для томатов, хотя хорошие помощники давно лежат в домашней аптечке. Простые средства помогают кустам легче переносить стресс, дают больше завязей и защищают растения от болезней.

Перед высадкой рассады опытные огородники используют раствор аспирина. Две таблетки разводят в литре воды и поливают растения за пару дней до пересадки. После такой обработки томаты быстрее приживаются и раньше начинают цвести.

Во время появления бутонов помогает борная кислота. Небольшое количество порошка растворяют в горячей воде и опрыскивают цветочные кисти утром. Это снижает осыпание завязей и делает кусты заметно урожайнее.

Когда помидоры начинают активно плодоносить, многие используют метронидазол. Раствор помогает защитить растения от фитофторы и поддерживает образование новых завязей даже в пасмурную погоду.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак на своих томатах и заметила, что пустоцветов стало намного меньше. Она советует строго соблюдать дозировку и не смешивать аптечные средства между собой, чтобы не обжечь листья растений.

Ранее сообщалось, что кислотность почвы часто остается «за кадром», хотя именно она решает, будет ли урожай богатым или растения будут чахнуть. Этот показатель влияет на то, как корни усваивают питание, и может меняться даже на соседних грядках.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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