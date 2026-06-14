Рассада станет мощной и зеленой: дачники используют для томатов обычный валидол

Иногда самые полезные средства для огорода стоят копейки и лежат в обычной аптечке. Многие дачники начали использовать валидол для рассады томатов и заметили, что кусты становятся крепче, а урожай — заметно больше. Способ простой, доступный и не требует дорогих удобрений.

Для раствора берут две таблетки валидола на литр воды комнатной температуры. Таблетки полностью растворяют и поливают рассаду через 7–10 дней после пикировки. Повторять обработку можно раз в две недели, но не больше трех раз за сезон.

Считается, что ментол помогает корням быстрее развиваться. Рассада меньше вытягивается, листья остаются яркими, а кусты легче переносят перепады температуры и нехватку света. Такой способ подходит не только для томатов, но и для перцев с баклажанами. Главное — не превышать дозировку и не смешивать раствор с другими стимуляторами.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что рассада после обработки стала заметно крепче и быстрее пошла в рост. А еще она советует поливать томаты только теплой водой — так корни развиваются активнее и растения меньше болеют.

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