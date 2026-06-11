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11 июня 2026 в 15:00

Желтые листья у томатов не пугают — перестала заливать кусты и спасла урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После высадки томаты часто выглядят уставшими: листья желтеют, кусты поникают, а рост будто останавливается. Многие сразу начинают поливать и подкармливать растения, но именно это нередко делает только хуже.

Опытные огородники советуют не паниковать в первые дни. Если пожелтели только нижние листья, а верхушка остается живой, это обычный стресс после пересадки. Не стоит сразу обрывать листья или заливать грядки водой. В слишком мокрой земле корням не хватает воздуха, и томаты начинают слабеть еще сильнее.

С подкормками тоже лучше не спешить. После пересадки растения плохо усваивают питание. А в жару рассаду желательно слегка притенить, особенно если ее не закаляли заранее. Часто томатам просто нужно время спокойно адаптироваться.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что кусты быстрее приходят в себя без лишней «заботы». А еще она советует рыхлить землю после полива — так корни получают больше воздуха и лучше развиваются.

Ранее сообщалось, что весной виноград решает, каким будет урожай — крупным и сладким или мелким и кислым. В этот момент одна правильная подкормка способна заменить сезон «химии».

Проверено редакцией
Общество
советы
томаты
овощи
Марина Макарова
М. Макарова
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