Шашлыки умоляли меня полить их этим соусом. Абрикосовая сальса с мятой — взрыв вкуса

Шашлыки умоляли меня полить их этим соусом. Абрикосовая сальса с мятой — взрыв вкуса

Если тебе надоели обычные соусы, этот рецепт перевернет твое летнее меню. Абрикосы и чили — гремучая смесь, которая идеально работает с мясом.

Ингредиенты

Абрикосы — 700 г, чеснок — 3 зубчика, перец халапеньо — 1 шт., лук красный — 1 шт., мята свежая — 4 веточки, кинза — 4 веточки, апельсиновый сок свежевыжатый — 120 мл, уксус белый винный — 100 мл, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу абрикосы кубиками по 1 см, мелко рублю чеснок, халапеньо и лук. Листья мяты и кинзы тоже шинкую. В кастрюле на среднем огне увариваю апельсиновый сок 5–7 минут, добавляю уксус и соль, перемешиваю.

Туда же отправляю абрикосы, чеснок, халапеньо и лук, уменьшаю нагрев, накрываю крышкой и томлю 6–7 минут. Самое сложное — дождаться, пока остынет до комнатной температуры. Только потом вмешиваю свежую мяту и кинзу. Даю настояться 15–30 минут — и можно поливать мясо, огурцы или тосты.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура — божественная: кусочки абрикоса не развариваются в кашу, а остаются упругими, и каждый кусочек взрывается сладостью и остротой чили. Мой совет: дайте сальсе настояться в холодильнике час, она станет гуще и ароматнее. Идеально к свинине на гриле.