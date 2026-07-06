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06 июля 2026 в 12:39

Сочнее, чем грудка, и быстрее, чем стейк: мое любимое чахохбили за 40 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Не надо сложных техник. Просто бери куриные бедра, томаты и грузинские специи — через 40 минут на столе будет блюдо, от которого у гостей глаза на лоб полезут.

Ингредиенты

Куриное бедро — 4 шт., сливочное масло — 20 г, лук репчатый — 50 г, чеснок — 5 г, перец чили красный — 1,5 г, томатная паста — 12 г, томаты в собственном соку — 110 г, куриный бульон — 15 г, кинза — 2 г, базилик красный — 2 г, кориандр — 1 г, аджика — 2 г, соль — 3 г.

Как готовлю

Сначала режу лук мелкими кубиками, тру чеснок на терке. Обжариваю эту пару на сливочном масле до золотистого цвета — аромат уже разносится по всей кухне. Затем отправляю на сковороду куриные бедрышки и жарю их 10–15 минут, пока не появится румяная корочка. Добавляю томатную пасту, перемешиваю и тушу еще пару минут. Тем временем режу томаты кубиком, высыпаю их к курице, вливаю куриный бульон и оставляю тушиться на 15 минут. В самом конце рублю кинзу и базилик, добавляю их вместе с кориандром, аджикой и солью. Довожу до вкуса — и готово. Подаю с лавашем или рисом, макая хлеб в этот густой, пряный соус.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Куриные бедра получились такими сочными, что мясо буквально отваливалось от косточки, а острый томатный соус я вымакал хлебом до последней капли. Мой совет: не жалейте хмели-сунели и подавайте с лавашем, чтобы собрать все до дна.

Проверено редакцией
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