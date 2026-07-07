Этот сырный соус я подаю к стейку, и он исчезает быстрее мяса

Этот сырный соус я подаю к стейку, и он исчезает быстрее мяса

Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Если любишь сыр, этот соус станет твоим секретным оружием на кухне.

Ингредиенты

Сыр с голубой плесенью — 150 г, сливки 38% — 120 мл, масло сливочное — 30 г, лук-шалот — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, лимонный сок — 1 ст. л., соус вустерский — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала рублю лук-шалот и пассерую его на сливочном масле пару минут — он должен стать мягким, но не зажариться. Тем временем крошу половину сыра с голубой плесенью. Добавляю к луку измельченный чеснок, грею еще минуту. Вливаю сливки, засыпаю половину раскрошенного сыра и варю на слабом огне 5–7 минут, постоянно мешая. Самое сложное — дождаться, пока сыр полностью расплавится, а соус загустеет. Снимаю с огня, добавляю вустерский соус, лимонный сок и свежемолотый перец. Переливаю в соусник и прямо сверху кладу оставшийся раскрошенный голубой сыр.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Соус получился густым, бархатистым, с красивыми вкраплениями голубой плесени — смотрится очень аппетитно.

Самое приятное открытие: он отлично хранится в холодильнике пару дней и при разогреве не расслаивается. Главное — накрывать пленкой, чтобы не впитал посторонние запахи.