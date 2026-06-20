Сколько воды нужно клубнике, картошке и розам: памятка на июнь

Когда и как поливать: главные правила

Сколько воды нужно клубнике, картошке и розам: памятка на июнь

Вода — это жизнь. Без преувеличения: ни одна клетка живого организма — будь то человек, дерево или крошечное семя — не обходится без живительной влаги. Для растений на ваших грядках вода — это и питание, и терморегуляция, и транспорт всех полезных веществ от корней до листьев и будущих плодов. В июне, когда солнце уже не греет, а припекает, а почва за день просыхает порой до корки, грамотный полив огорода становится главным делом каждого хорошего дачника.

Зачем поливать растения и почему нельзя обойтись погодными осадками?

Вода напрямую влияет на то, каким будет ваш урожай. Клубника без достаточного полива дает мелкие, водянистые или, напротив, «картонные» ягоды. У картофеля и корнеплодов нехватка влаги в период роста клубней вызывает растрескивание и деформацию. Цветки помидоров и огурцов при засухе просто осыпаются, не завязав плодов. Деревья и кустарники, не получив воды вовремя, сбрасывают завязи и уходят в стресс, из которого выходят неделями. Зелень же — петрушка, укроп, салат — при недополиве моментально уходит в стрелку и горчит. Вода нужна всем, но в разных количествах и по разным правилам.

Когда и как поливать: главные правила

Поливать огород лучше всего ранним утром — с 05:00 до 09:00. В это время влага успевает впитаться до того, как солнце начнет активно испарять ее с поверхности почвы. Если утро пропущено, ждите вечера, после 17:00–19:00. Самое плохое время для полива — с 10:00 до 16:00: вода испаряется, не доходя до корней, а капли на листьях работают как линзы и вызывают ожоги.

Полив огорода в июне: как часто и сколько воды нужно разным культурам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько железобетонных правил:

поливайте под корень, не по листьям;

используйте отстоянную или дождевую воду температурой не ниже +15 C;

в июне при температуре выше +25 C большинство культур требуют полива ежедневно, при +30 C и выше — дважды в день;

при умеренной погоде достаточно 2–3 поливов в неделю;

после каждого полива рыхлите почву или мульчируйте — это вдвое снизит испарение.

Сколько воды нужно разным культурам

Вот нормы для самых популярных растений на даче — сколько воды нужно и как часто надо браться за шланг:

клубника — 10–20 л на 1 кв. м, 2–3 раза в неделю в жару, в период плодоношения — каждые 7–10 дней при умеренной погоде;

картофель — 15–20 л на погонный метр ряда каждые 5–7 дней, особенно в фазу бутонизации и роста клубней;

лук и чеснок — 5–10 л на 1 кв. м, раз в 5–7 дней, в июле полив постепенно сокращают;

огурцы — 6–6,5 л на 1 кв. м в сутки в июне, в жару — ежедневно под корень теплой водой;

помидоры — 10–15 л на куст раз в 3–5 дней, важна равномерность — резкий перепад вызывает растрескивание плодов;

зелень (петрушка, укроп, салат) — 5–8 л на 1 кв. м, каждые 2–3 дня, в засуху — ежедневно;

розы — 10–15 л под куст раз в 5–7 дней, поливают строго под корень, не смачивая бутоны;

малина — 40–60 л на 1 кв. м за сезон, в июне — раз в 7–10 дней, около 20–30 л на погонный метр ряда;

Сколько воды нужно клубнике, картошке и розам: памятка на июнь Фото: Shutterstock/FOTODOM

молодые яблони и груши (до 3 лет) — 20–30 л на дерево раз в 7–10 дней, взрослые деревья — 50–100 л раз в 2–3 недели;

смородина и крыжовник — молодые кусты 10–15 л раз в 7–10 дней, взрослые — 20–30 л раз в 2 недели.

Лейка, шланг или ведро: что выбрать

Для большинства огородных культур, особенно рассады, зелени и ягодников, лучший выбор — это лейка с распылителем. Она дает мягкую струю, не размывает почву у корней и не травмирует стебли. Шланг удобен для деревьев и кустарников, когда нужно вылить большой объем под приствольный круг. Ведро — вариант надежный и точный по объему, особенно когда важно соблюдать норму на куст или на метр ряда. Идеально сочетать: лейка — для нежных культур и грядок, шланг или ведро — для сада.

Поливайте с заботой и по уму — и огород ответит вам щедрым, сочным урожаем. Ваши растения чувствуют внимание ничуть не хуже нас с вами.

Ранее мы рассказывали, как дождевая вода пригождается на даче при поливе и не только.