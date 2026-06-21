Если много ботвы и мало завязи: томаты жируют — верные способы сделать так, чтобы было больше плодов

Если много ботвы и мало завязи: томаты жируют — верные способы сделать так, чтобы было больше плодов

Кажется, что томаты растут отлично: стебли толстые, листья крупные, кусты мощные и темно-зеленые. Но проходит неделя за неделей, а цветков почти нет, завязи образуются неохотно. В такой ситуации многие дачники продолжают усиленно подкармливать растения, считая, что им не хватает питания. На самом деле проблема может быть совершенно в другом.

Чаще всего причина кроется в жировании томатов. Так называют состояние, когда растение направляет все силы на наращивание зеленой массы, а не на формирование урожая. Особенно часто это происходит в теплицах после избытка азотных подкормок, обильных поливов или в жаркую погоду.

Распознать жирование несложно. У таких томатов появляются толстые мясистые стебли, очень крупные темно-зеленые листья, множество пасынков и скрученные верхушки. При этом цветочных кистей мало, а завязей еще меньше. Важно понимать, что просто мощный куст — не всегда проблема. Если растение активно цветет и формирует плоды, переживать не стоит. О жировании говорят сразу несколько признаков одновременно.

Первое, что нужно сделать, — полностью прекратить азотные подкормки. Навоз, куриный помет и травяные настои в этот период только ухудшают ситуацию. Вместо этого стоит перейти на удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия. Именно эти элементы помогают растению переключиться на цветение и образование плодов.

Не менее важно пересмотреть режим полива. Постоянно влажная почва стимулирует дальнейший рост ботвы. Поливать лучше реже, но обильно, позволяя верхнему слою грунта слегка подсыхать между поливами. Регулярно удаляйте пасынки и формируйте кусты в один-два стебля. Если посадки сильно загущены, можно постепенно убрать несколько нижних листьев, чтобы улучшить освещение и проветривание.

Отдельное внимание стоит уделить температуре. При жаре выше +30 градусов пыльца становится менее жизнеспособной, а количество завязей резко снижается. Поэтому теплицу необходимо ежедневно проветривать, а в самые жаркие дни держать двери и форточки максимально открытыми.