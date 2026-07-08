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08 июля 2026 в 05:36

Соседские клумбы пустеют к августу, а ваш сад укрыт кружевным ковром до сентября: цветок-сказка

Фото: D-NEWS.ru
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Флокс Друммонда «звездное кружево» — это редкий однолетник, который способен превратить любой уголок сада в кружевную сказку. В отличие от привычных флоксов, этот сорт удивляет необычной окраской: на нежно-розовом фоне лепестков четко проступает крупный карминово-красный звездчатый глазок, создающий эффект ажурного кружева.

Компактные округлые кустики высотой всего 15 см и диаметром около 18 см образуют плотный цветущий ковер, который идеально подходит для переднего плана клумб, бордюров, альпийских горок и контейнеров на балконе. Цветение начинается с начала июня и длится до середины августа (до 2,5 месяцев), а при удалении увядших соцветий — до сентября.

Главное преимущество «звездного кружева» — его выносливость: сорт допущен к выращиванию во всех регионах России. Он холодостоек, устойчив к засухе и перепадам температур, а также не капризничает по составу почвы.

Ранее были названы цветы-сидераты: красиво цветут и заодно удобряют грядки.

Проверено редакцией
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