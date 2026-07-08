Уникальный куст — горит алыми колокольчиками без остановки 5 месяцев и не требует сложного ухода

Вейгела All Summer Red — это уникальный сорт, который способен изменить привычное представление о декоративных кустарниках, ведь его главная особенность — беспрецедентно долгое и обильное цветение с конца мая и до самых заморозков в октябре.

В отличие от большинства вейгел, этот гибрид цветет как на прошлогодних побегах, так и на молодых приростах текущего сезона, что обеспечивает непрерывную декоративность на протяжении 5 месяцев. Первая волна цветения настолько мощная, что листья практически скрываются под алым ковром из многочисленных колокольчатых цветков насыщенного красного оттенка. После короткой паузы куст вновь выпускает бутоны, и цветение продолжается до октября.

Сорт компактен: в открытом грунте за пять лет вырастает до 1-1,5 метров в высоту и 1,5-1,8 метров в ширину, а в контейнере не превышает 70 сантиметров, что позволяет выращивать его даже на балконах и террасах. Морозостойкость до -35 °C делает эту вейгелу подходящей для большинства регионов России, а уход за ней прост: достаточно солнечного места, рыхлой питательной почвы и обрезки раз в 2-3 года.

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