Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 04:36

Уникальный куст — горит алыми колокольчиками без остановки 5 месяцев и не требует сложного ухода

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вейгела All Summer Red — это уникальный сорт, который способен изменить привычное представление о декоративных кустарниках, ведь его главная особенность — беспрецедентно долгое и обильное цветение с конца мая и до самых заморозков в октябре.

В отличие от большинства вейгел, этот гибрид цветет как на прошлогодних побегах, так и на молодых приростах текущего сезона, что обеспечивает непрерывную декоративность на протяжении 5 месяцев. Первая волна цветения настолько мощная, что листья практически скрываются под алым ковром из многочисленных колокольчатых цветков насыщенного красного оттенка. После короткой паузы куст вновь выпускает бутоны, и цветение продолжается до октября.

Сорт компактен: в открытом грунте за пять лет вырастает до 1-1,5 метров в высоту и 1,5-1,8 метров в ширину, а в контейнере не превышает 70 сантиметров, что позволяет выращивать его даже на балконах и террасах. Морозостойкость до -35 °C делает эту вейгелу подходящей для большинства регионов России, а уход за ней прост: достаточно солнечного места, рыхлой питательной почвы и обрезки раз в 2-3 года.

Ранее были названы многолетники, которые не болеют мучнистой росой даже в дождливое лето.

Проверено редакцией
Читайте также
Названы регионы России, в которые может вернуться зима
Общество
Названы регионы России, в которые может вернуться зима
«Пушкинская карта» откроет дверь в цирки
Общество
«Пушкинская карта» откроет дверь в цирки
Вместо скучных многолетников — ослепительные оранжево-желтые «солнышки» до 15 см в диаметре. Идеальный выбор для ярких клумб
Общество
Вместо скучных многолетников — ослепительные оранжево-желтые «солнышки» до 15 см в диаметре. Идеальный выбор для ярких клумб
Растет как сорняк, а цветет как сказка. Белоснежное покрывало из тысяч душистых звездочек
Общество
Растет как сорняк, а цветет как сказка. Белоснежное покрывало из тысяч душистых звездочек
Многолетние свечи: с июня по сентябрь цветут разными красками — от нежных до фиолетовых тонов
Общество
Многолетние свечи: с июня по сентябрь цветут разными красками — от нежных до фиолетовых тонов
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.