Многолетние свечи: с июня по сентябрь цветут разными красками — от нежных до фиолетовых тонов

Многолетние свечи: с июня по сентябрь цветут разными красками — от нежных до фиолетовых тонов

Пенстемон — это многолетнее растение, которое заслуживает гораздо большего внимания, чем оно обычно получает. Его стройные прямостоячие соцветия-кисти, напоминающие плотные вертикальные свечи, цветут с июня по сентябрь, заполняя тот визуальный пробел, который остается после цветения многих других многолетников.

Палитра оттенков поражает: от нежных пастельных розовых и сиреневых до насыщенных коралловых, красных и густо-фиолетовых тонов. Пенстемон неприхотлив: он любит солнечные места и легкую, хорошо дренированную почву, засухоустойчив и не требует частого полива. Современные сорта хорошо зимуют в средней полосе при легком укрытии.

После первой волны цветения соцветия рекомендуется срезать — это стимулирует образование новых побегов и продлевает декоративность. Пенстемон идеально подходит для создания выразительных архитектурных акцентов в миксбордерах и бордюрах.

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