Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 17:30

Быстрорастущая живая стена за лето: вьющиеся цветы — оплетут забор за один сезон

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы хотите за один сезон скрыть неприглядный забор, беседку или хозяйственную постройку, посадите вьющиеся однолетники — растения-скороходы, которые за лето достигают 3–5 метров в длину и цветут до самых заморозков.

Ипомея пурпурная — ее гибкие стебли за 2 месяца взбираются на высоту до 3–4 метров, плотно оплетая сетку-рабицу или шпалеру, а ее крупные воронковидные цветы диаметром до 10 см распускаются каждое утро сотнями бутонов. Кобея лазающая: ее плети достигают 4–6 метров за сезон, а крупные колокольчатые цветы диаметром до 8 см сначала зеленые, а затем становятся фиолетовыми или белыми.

Душистый горошек ценится не только за способность виться (до 2–3 метров), но и за невероятный сладкий аромат, наполняющий сад, а его изящные цветки распускаются с июня до заморозков.

Фото: D-NEWS.ru

Тунбергия крылатая («черноглазая Сюзанна») с ее желто-оранжевыми цветами и темным глазком в центре поднимается на 2–3 метра и цветет непрерывно до осени.

Ранее были названы 5 многолетников на замену флоксам — не болеют и цветут крупными соцветиями.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам рассказали, какое действие в бане опасно для сердца и сосудов
Общество
Россиянам рассказали, какое действие в бане опасно для сердца и сосудов
Россиян предупредили о набирающей популярность схеме обмана с QR-кодами
Общество
Россиян предупредили о набирающей популярность схеме обмана с QR-кодами
Пламенные свечи цвета бургунди взметнутся до 80 см и будут гореть все лето. Многолетник для самых страстных цветников
Общество
Пламенные свечи цвета бургунди взметнутся до 80 см и будут гореть все лето. Многолетник для самых страстных цветников
Махровый дуэт нежно-розовых лепестков создаст живую стену в вашем саду. Посадите у беседки — и июнь заиграет новыми красками
Общество
Махровый дуэт нежно-розовых лепестков создаст живую стену в вашем саду. Посадите у беседки — и июнь заиграет новыми красками
Сорняки сами все расскажут: простой способ узнать кислотность почвы без затрат
Общество
Сорняки сами все расскажут: простой способ узнать кислотность почвы без затрат
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совершивший нападение в ТЦ Краснодара приехал в город на заработки
«Душераздирающий детский крик»: очевидцы рассказали о начале резни в ТЦ
В США опровергли заявление Ирана по Ормузскому проливу
Россиянам рассказали, можно ли вернуть билет при задержке рейса
«Она отказала»: Трамп высказался об отношениях США с Италией
В королевской семье вспыхнул новый конфликт из-за Гарри и Меган
ЗАЭС стала зависима от дизель-генераторов
Свалку электросамокатов обнаружили на дне котлована в Москве
Турция получила жесткое требование в отношении России
Вэнс рассказал, когда могут начаться переговоры США и Ирана
В Белгородской области подвели тревожные итоги атаки ВСУ
Роспотребнадзор рассказал, как туристам защититься от лихорадки денге
Авиация России нанесла удар по пунктам дислокации БПЛА ВСУ
В Госдуме рассказали о новом направлении для поддержки предпринимателей
Украинские порноменеджеры обманули Шурыгину
Девочка пострадала из-за обломков украинского БПЛА под Воронежем
Пожарные потушили возгорание на рынке в Балашихе
Беременная женщина пострадала при нападении в ТЦ Краснодара
Демонстрация за мир с Россией прошла в одной из европейских столиц
Иран выставил США ультиматум из-за Израиля
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.