Быстрорастущая живая стена за лето: вьющиеся цветы — оплетут забор за один сезон

Если вы хотите за один сезон скрыть неприглядный забор, беседку или хозяйственную постройку, посадите вьющиеся однолетники — растения-скороходы, которые за лето достигают 3–5 метров в длину и цветут до самых заморозков.

Ипомея пурпурная — ее гибкие стебли за 2 месяца взбираются на высоту до 3–4 метров, плотно оплетая сетку-рабицу или шпалеру, а ее крупные воронковидные цветы диаметром до 10 см распускаются каждое утро сотнями бутонов. Кобея лазающая: ее плети достигают 4–6 метров за сезон, а крупные колокольчатые цветы диаметром до 8 см сначала зеленые, а затем становятся фиолетовыми или белыми.

Душистый горошек ценится не только за способность виться (до 2–3 метров), но и за невероятный сладкий аромат, наполняющий сад, а его изящные цветки распускаются с июня до заморозков.

Фото: D-NEWS.ru

Тунбергия крылатая («черноглазая Сюзанна») с ее желто-оранжевыми цветами и темным глазком в центре поднимается на 2–3 метра и цветет непрерывно до осени.

Ранее были названы 5 многолетников на замену флоксам — не болеют и цветут крупными соцветиями.